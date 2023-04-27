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Состоялась церемония открытия учений «Анатолийский орел-2023» (видео)

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27 апреля на авиабазе в городе Конья в Турции состоялась церемония открытия международных лётно-тактических учений «Анатолийский Орел-2023» с участием военнослужащих различных стран.

Как сообщили Минобороны, сначала участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений.

Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, поставленных задачах и мероприятиях, предстоящих к выполнению в рамках учений.

Отметим, что на международных учениях наша страна представлена военнослужащими и авиационными средствами ВВС Азербайджана.

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