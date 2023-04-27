ISW: Россия размножила ЧВК в Бахмуте, между наемникам растет конкуренция

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В боях за Бахмут растет конкуренция между российскими частными военными компаниями.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

О конкуренции между ЧВК свидетельствуют публичные видеообращения наемников к Путину. Недавно ролик записали боевики газпромовской ЧВК «Поток». Должностные лица «Газпрома» обещали, что они подпишут контракты с Министерством обороны России, но затем их заставили подписать контракты с ЧВК «Редут».

Один из бойцов «Потока» утверждал, что «Газпром» создал еще два подразделения – «Факел» и «Пламя», подчиненные МО РФ.

Кроме того, бойцы «Потока» жаловались о плохом обращении со стороны боевиков «Вагнера», которые угрожали расстрелять бойцов «Потока», если они отойдут от линии соприкосновения. Различные источники сообщали, что бойцы «Потока» оставили свои позиции в Бахмуте. Причиной этого называли нехватку боеприпасов.

По оценкам ISW, финансист «Вагнера» Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ЧВК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям.