В Украине протестировали ЗРК Patriot (видео)

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Командующий Воздушными силами Николай Олещук протестировал зенитную ракетную систему Patriot, которая находится на боевом дежурстве в Украине с апреля этого года. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

«Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ее овладевают, и уже готовы уничтожать российского врага», — отметил генерал-лейтенант.

Олещук добавил, что командир дивизиона осуществил его давнюю мечту — позволил протестовать Patriot.

Также командующий поблагодарил западных партнеров, руководство государства и войска за то, что Воздушные силы наконец-то получили оружие против враждебной «баллистики».

