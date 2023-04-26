В НАТО гарантируют поставки оружия для украинского наступления

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные Силы Украины получили более 98% обещанных для наступления боевых машин. Об этом он сообщил в Конгрессе США, передает Reuters.
По его словам, украинские военные получат необходимое вооружение для наступления вовремя.
Он отметил, что более 98% обещанных Украине боевых машин уже были поставлены.
«Я очень уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются, и мы продолжим работу, чтобы поддерживать их деятельность», — заявил генерал.