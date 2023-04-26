В ЕС не достигли соглашения о закупках боеприпасов для Украины

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Послы ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины, и неясно, удастся ли достичь компромисса в пятницу. Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM.

«Поставки боеприпасов из ЕС в Украину вызывает все большее смущение», – заявил один западный дипломат.

ЕС пообещал Украине 1 миллион боеприпасов до конца года как со складов стран ЕС, так и в рамках совместных закупок. Поставки с собственных складов сильно замедляются. На сегодняшний день страны ЕС отгрузили менее 40 000 боеприпасов.