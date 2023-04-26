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Зеленский известил Си о стремлении освободить Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит освобождать свои территории от российских захватчиков, в пределах международно признанных границ 1991 года, в том числе, с Крымом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

«Ситуация на фронте сложная, однако мы стоим. И будем и в дальнейшем освобождать нашу землю. Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В пределах международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это полностью соответствует целям и принципам Устава ООН», — заявил он.

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