«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

ВСУ отбили 43 атаки врага

ukr voen24 2

За последние сутки российские войска вели наступательные действия на трех направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 26 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток было отбито 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку», – говорится в сообщении.

В украинской армии рассказали, что на херсонском и запорожском направлениях россияне вели оборонительные действия, а на купянском и шахтерском — обстреливали из разных видов оружия.

«На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. […] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел», – объяснили в Генштабе ВСУ.

На марьинском направлении, по его данным, за последние сутки «были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки».

Теги:
Из этой рубрики
oruj1
Армия

В НАТО гарантируют поставки оружия для украинского наступления

2023/04/26, 22:35
ukr voen24 2
Армия

ВСУ отбили 43 атаки врага

2023/04/26, 21:55
es 1
Армия

В ЕС не достигли соглашения о закупках боеприпасов для Украины

2023/04/26, 21:27
lensov 1
Армия

Ленцов официально возглавил росмиротворцев в Карабахе

2023/04/26, 20:59
mig
Армия

В России рухнул МиГ-31 (обновлено, фото, видео)

2023/04/26, 20:15
vtorje17
Армия

Россия бросила на Украину около 369 тыс. военных и около 5,9 тыс единиц тяжелого вооружения

2023/04/26, 19:51
ukr plen1
Армия

Украина вернула своих бойцов из российского плена (фото)

2023/04/26, 18:14
427261707 36 0 1209 660 1920x0 80 0 0 185c10a968281be652d7953881d9be70
Армия

Представители ВВС Азербайджана отправились в Турцию на учения «Анатолийский орёл — 2023»

2023/04/26, 16:27
prigojin3
Армия

Пригожин снова «наехал» на Шойгу и предсказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

2023/04/26, 15:14