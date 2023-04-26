ВСУ отбили 43 атаки врага

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За последние сутки российские войска вели наступательные действия на трех направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 26 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток было отбито 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку», – говорится в сообщении.

В украинской армии рассказали, что на херсонском и запорожском направлениях россияне вели оборонительные действия, а на купянском и шахтерском — обстреливали из разных видов оружия.

«На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. […] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел», – объяснили в Генштабе ВСУ.

На марьинском направлении, по его данным, за последние сутки «были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки».