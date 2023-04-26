Россия бросила на Украину около 369 тыс. военных и около 5,9 тыс единиц тяжелого вооружения

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Российские войска направляют усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также на контроль над временно захваченными территориями Украины. Для этого войска РФ усилили свою сухопутную группировку на один полк, сообщает в Telegram 26 апреля Military Media Center, созданный Министерством обороны Украины.

«Согласно последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила 48 бригад и 122 полка, захватнические силы насчитывают около 315 формирований», – сказано в сообщении.

В общей сложности против украинских войск Россия на данный момент использует около 369 тыс. человек личного состава и около 5,9 тыс единиц тяжелого вооружения, подсчитали в Military Media Center.