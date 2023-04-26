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В Азербайджане начнут производить автобусы Ikarus

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Между резидентом Сумгайытского химического промышленного парка Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана — ООО «Сумгайытский технологический парк» и венгерской компанией Ikarus подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали генеральный директор Сумгайытского технологического парка Руслан Агабейли и гендиректор Ikarus Золтан Танко.

Меморандум предусматривает начало производства автобусов Ikarus в Азербайджане, первоначальное производство 100 автобусов в год, постепенное увеличение их количества до 500 единиц в год, локализацию производства в Карабахском регионе в ближайшем будущем, создание сервисного центра и другие вопросы.

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