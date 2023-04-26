«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Пригожин снова «наехал» на Шойгу и предсказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

prigojin3

Евгений Пригожин сообщил о плачевной ситуации с боеприпасами в ЧВК « Вагнер». Кроме того, боеприпасы не выдаются и подразделениям Минобороны России, которые прикрывают фланг штурмовых отрядов.

«Преступная команда не давать боеприпасов. Боеприпасы копятся на складах «пачками», — заявил глава ЧВК «Вагнер».

Он также считает, что Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди.

«Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это на 9 Мая, чтобы «испортить праздник»? Может так, а может, не так», — сказал он, отвечая на вопрос СМИ. Ответ Пригожина опубликован в среду Telegram-канале его пресс-службы.

По его словам, ЧВК Вагнер «в целом, выполнила свою историческую миссию», но будет дальше воевать.

По его словам, «идет кровавейшая битва», украинский спецназ «наступает на фоне дефицита снарядов у ЧВК», из-за чего «Вагнеру» «нечем уничтожать артиллерию противника».

Теги:
Из этой рубрики
427261707 36 0 1209 660 1920x0 80 0 0 185c10a968281be652d7953881d9be70
Армия

Представители ВВС Азербайджана отправились в Турцию на учения «Анатолийский орёл — 2023»

2023/04/26, 16:27
prigojin3
Армия

Пригожин снова «наехал» на Шойгу и предсказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

2023/04/26, 15:14
6448d0dc384cb6448d0dc384cc16824936606448d0dc384c96448d0dc384ca
Армия

В Баку российскую делегацию проинформировали о провокациях армян

2023/04/26, 11:42
bayraktar TB2
Армия

Румыния закупила у Турции Bayraktar TB2

2023/04/26, 10:13
ukr voen13 1
Армия

Украина вдевятеро нарастила расходы на оборону

2023/04/25, 23:23
budanov 1
Армия

Буданов: Количество российских ракет меньше числа зенитных средств Украины

2023/04/25, 23:09
snaradi
Армия

Украина получила партию британских снарядов с обеднённым ураном

2023/04/25, 19:55
photo 2023 04 25 19 24 07
Армия

СМИ: Росмиротворцев в Карабахе возглавит генерал-полковник Ленцов

2023/04/25, 19:41
armata
Армия

Россия проводит обкатку «Арматы» в Украине

2023/04/25, 18:42