Пригожин снова «наехал» на Шойгу и предсказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

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Евгений Пригожин сообщил о плачевной ситуации с боеприпасами в ЧВК « Вагнер». Кроме того, боеприпасы не выдаются и подразделениям Минобороны России, которые прикрывают фланг штурмовых отрядов.

«Преступная команда не давать боеприпасов. Боеприпасы копятся на складах «пачками», — заявил глава ЧВК «Вагнер».

Он также считает, что Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди.

«Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это на 9 Мая, чтобы «испортить праздник»? Может так, а может, не так», — сказал он, отвечая на вопрос СМИ. Ответ Пригожина опубликован в среду Telegram-канале его пресс-службы.

По его словам, ЧВК Вагнер «в целом, выполнила свою историческую миссию», но будет дальше воевать.

По его словам, «идет кровавейшая битва», украинский спецназ «наступает на фоне дефицита снарядов у ЧВК», из-за чего «Вагнеру» «нечем уничтожать артиллерию противника».