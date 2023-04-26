Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с «Формулой-1»

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Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи с обеспечением безопасности дорожного движения и предотвращения заторов в Баку во время Гран При Азербайджана 2023 «Формула-1».

Дорожная полиция просит граждан, приезжающих в Баку с 28 апреля по 2 мая из прилегающих сел и поселков, а также других городов и районов, пользоваться общественным транспортом.

Просьба к жителям столицы по возможности меньше пользоваться личным автотранспортом во время гонок, и перемещаться в центральной части города только на общественном транспорте.