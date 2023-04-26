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В Баку российскую делегацию проинформировали о провокациях армян

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В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и России, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран.

Как передает Минобороны, в ходе встречи российская делегация была проинформирована о провокациях армян на азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Были обсуждены вопросы применения международного гуманитарного права и другие вопросы.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства и опыту в области служебной деятельности военных юристов.

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