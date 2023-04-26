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Киев заявил, что НАТО следует представить сроки вступления Украины в альянс

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НАТО следует в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Что нам нужно, так это ясное письменное заявление союзников (НАТО), в котором излагается путь к присоединению (Украины к альянсу)», — написал он в статье для журнала Foreign Policy.

Кулеба считает, что НАТО следует представить сроки вступления Украины в альянс в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе в июле либо позднее в течение 2023 года. При этом министр добавил, что Украине не нужен план действий с определенными показателями соответствия требованиям альянса.

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