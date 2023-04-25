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Буданов: Количество российских ракет меньше числа зенитных средств Украины

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Замысел РФ во время массированных ракетных атак осенью 2022 года и зимой не мог заключаться в том, чтобы заставить украинские силы противовоздушной обороны как можно больше израсходовать боекомплект, чтобы впоследствии россияне смогли активнее использовать авиацию в воздушном пространстве Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов.

«Абсолютный бред, сейчас объясню почему. Потому что, к сожалению, у России есть достаточно приличные данные о том, что у нас было в начале войны и что есть. Калькуляцию вести достаточно легко, когда ты знаешь, сколько было, и понимаешь, сколько примерно твой враг потратил», – заявил глава украинской военной разведки.

Он убежден, что россияне «просто не могли прийти к выводу», что их атаки способны истощить украинскую ПВО, потому что объем ракет, который был в распоряжении РФ, меньше, чем объем зенитных средств Украины.

«То, что они достаточно сильно разрядили нашу систему, – да, это факт. Это нет смысла отрицать. Но это не положило нашу систему противовоздушной обороны. И не могло положить, потому что по количеству гораздо меньше [было ракет с российской стороны, чем есть у украинской ПВО]», – заявил глава ГУР МО.

При этом цель, которую ставили перед собой россияне – уничтожение украинской энергосистемы, – по мнению Буданова, была недостижима, и об этом многие говорили даже в РФ.

«Сказать, что это никак на нас не повлияло… В военно-политическом смысле не особенно [повлияло]. В социальном – люди без света жили определенный промежуток времени. Сказать, что это хорошо? Нет. Но привело ли это к решению проблемы [россиян]? Нет, не привело абсолютно», – указал он.

Не достигнув своей цели, оккупанты были вынуждены остановиться, когда их запасы ракет «подошли фактически к нулям», констатировал глава ГУР МО.

«Это, кстати, один из аспектов, который неофициально – официально предъявили господину [бывшему командующему российской группировкой в Украине генералу Сергею] Суровикину – что он привел ракетный арсенал Российской Федерации к нулям, когда его снимали [с должности]», – заключил Буданов.

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