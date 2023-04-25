СМИ: Росмиротворцев в Карабахе возглавит генерал-полковник Ленцов

688 Просмотров

Сегодня было принято решение о смене командующего российскими миротворческими силами в Карабахском регионе Азербайджана генерал-майора Александра Волкова.

При этом армянские тг-каналы пишут, что новым командующим российскими миротворческими силами в Карабахском регионе Азербайджана будет назначен генерал-полковник Александр Ленцов.

Данную информацию подтвердил «Спутник» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Ленцов до 2020 года был заместителем главнокомандующего Сухопутных войск. Участвовал в боевых действиях в первую и вторую войну в Чечне, в военной операции России в Сирии.