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Шойгу отзывает Волкова и отправляет в Карабах свое «доверенное лицо»

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Российские власти приняли решение отозвать командующего российскими миротворцами в Карабахском регионе Азербайджане Александра Волкова, заменив его другим лицом, утверждают ереванские СМИ.

Согласно информации газеты «Грапарак», «новый командующий по званию генерал-полковник, опытный солдат, участник русских войн, известен в Минобороны России своими волевыми качествами. Он является одним из самых доверенных лиц министра обороны России Сергея Шойгу, проработав с ним много лет. Он едет, так сказать, урегулировать ситуацию».

«Мы узнали, что Александр Волков уже готовится к отъезду. Предполагается, что новый командующий прибудет в ближайшие дни и уже в пути»,- пишет газета.

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