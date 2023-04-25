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Главы Минобороны и спецслужбы Турции прибыли в Москву

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан прибыли в Москву.

Самолет с турецкой делегацией приземлился в аэропорту «Внуково», где их встречали представители российских властей, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и др., передает «Анадолу».

Акар и Фидан будут представлять Анкару на четырехсторонней встрече по Сирии с участием глав оборонных ведомств и разведслужб Турции, РФ, Ирана и режима Башара Асада.

В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.

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