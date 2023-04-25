Британская разведка пояснила сокращение потерь российской армии на 30%

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За апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь российской армии на войне с Украиной сократился примерно на 30% после исключительно тяжелых потерь в январе-марте.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, цифры, опубликованные Генеральным штабом Украины, свидетельствуют о сокращении ежедневных потерь российских войск с 776 в марте до 568 в апреле.

«Разведка Министерства обороны (Великобритании) не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, верна», — говорится в сообщении.

По данным британкой разведки, потери России, скорее всего, уменьшились, так как их попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские силы теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям.