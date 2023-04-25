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В МИД России заявили, что страна серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия

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Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва серьезно опередила Вашингтон в разработке и постановке на вооружение гиперзвукового оружия. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«США явным образом уязвлены [тем], что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны», — сказал он.

По словам Ермакова, Соединенные Штаты являются высокотехнологичной страной с крупнейшим военным бюджетом, и «однажды часть их проектов в сфере гиперзвука будет доведена до ума». При этом, как он добавил, президент России Владимир Путин говорил, что при необходимости за это время российские специалисты «могут еще что-нибудь придумать».

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