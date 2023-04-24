Киев: Россия использует в Бахмуте «сирийскую тактику»

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Российские войска применяют так называемую “сирийскую тактику” в попытках захватить Бахмут Донецкой области. Такая стратегия включает тотальное уничтожение зданий.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Telegram.

По ее словам, попытки наступления врага сейчас наблюдаются на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

При этом на Лиманском направлении россияне не смогли прорвать оборону украинских защитников и их активность снизилась. Там продолжаются обстрелы позиций ВСУ и проходит перегруппировка войск.

Маляр отметила, что самые ожесточенные бои сейчас происходят за Бахмут и Марьинку. Россияне пытаются захватить эти населенные пункты.

В частности, на Бахмутском направлении противник хочет вытеснить украинских защитников с позиций в Бахмуте, добавила чиновница.

«Используя так называемую «сирийскую тактику» тотального разрушения зданий и сооружения, враг кое-где продвигается за счет уничтоженных объектов. Вместе с тем, наши защитники совершают активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль. Кроме того противник постоянно штурмует пригород Бахмута», — уточнила Маляр.

Она также отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне со всех сил пытаются удержать контроль над занятыми рубежами и не допустить продвижение ВСУ.