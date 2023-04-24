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El Mundo сообщает об уходе основных украинских войск из Бахмута, Сырский это не подтверждает

Украина выводит из Бахмута основные войска. Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на неназванный источник.

Издание пишет, что основная техника ВСУ выезжает из Бахмута по единственной оставшейся «дороге жизни».

«Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли. Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделаем это очень скоро», — заявил источник.

При этом Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский информацию испанцев не подтверждает. По его словам, ВСУ не только не уходят из Бахмута, но еще и проводят контратаки.

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