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В Красном море пропало прогулочное судно с тремя россиянами

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Прогулочное судно 30 minutes, на борту которого находятся трое российских граждан, пропало в Красном море после выхода из порта саудовского города Джизан, сообщает ТАСС.

По данным посольства, полученным от владельца 30 minutes, судно шло по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути. «17 апреля они вышли из порта Джизана, где осуществлялась дозаправка судна. В тот же день яхта встала на якорь в районе острова Румейн и пропала с радаров. На борту находятся трое россиян: Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова», — сказал представитель посольства.

Почти неделю экипаж 30 minutes не выходит на связь. Определить местоположение судна невозможно, поскольку оно отключило транспондеры автоматической системы идентификации. «Пока подробностей никаких нет, посольство находится в контакте с береговой охраной Саудовской Аравии. Поисково-спасательный координационнный центр Джидды задействовал все свободные суда для поиска пропавшей яхты», — добавил Сайдяшев.

По его словам, к настоящему моменту ни российское посольство, ни саудовские власти не нашли подтверждений тому, что судно могло быть захвачено пиратами, которые активно действуют в водах Красного моря рядом с Джибути и Эритреей.

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