Греция направит в Египет авиацию для вывоза граждан из Судана

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Греция направляет в Египет самолеты ВВС и бойцов спецназа для возможного вывоза греческих и кипрских граждан из Судана. Об этом в эфире телеканала EPT1 сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас.

«Недавно премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом было принято решение о переброске самолетов ВВС и бойцов спецназа в Египет для участия в возможной операции по освобождению греческих граждан. С этой целью правительство постоянно сотрудничает с союзниками. В список заблокированных в Судане греков входят и граждане Республики Кипр», — сказал Дендиас.