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Трое азербайджанских военных получили травмы при взрыве мины в результате провокации армян

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Армения совершила очередную провокацию на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района с целью нагнетания обстановки на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 22 апреля около 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на наши позиции, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар, подорвался на установленной армянами в направлении движения мине.

В результате водитель и старший машины получили ранения, транспортное средство вышло из строя и пришло в негодность. Один из военнослужащих, прибывших для оказания помощи раненым, также подорвался на противопехотной мине и получил травмы.

Все трем подорвавшимся на минах военнослужащим оказана первая медицинская помощь.

«Командования российского миротворческого контингента и Совместного турецко-российского мониторингово центра проинформированы об инциденте.

Вся ответственность за происшествие ложится на военно-политическое руководство Армении», — подчеркнули в азербайджанском оборонном ведомстве.

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