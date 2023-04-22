«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Новость

В Украине запретили связанные с РФ географические названия

093f780 1 18

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О географических названиях», который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями. Соответствующая информация появилась в пятницу, 21 апреля, на сайте Верховной рады Украины.

Законом запрещается предоставлять географическим объектам названия, «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие Россию».

В частности, речь идет о российских памятных местах, датах, событиях, деятелях, которые осуществляли агрессию против Украины или другой страны, а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

Как считают украинские парламентарии, внесшие закон на рассмотрение Рады, его принятие призвано уменьшить влияние РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.

Закон вступит в силу через три месяца.

Теги:
Из этой рубрики
berlin
Новость

Самолет РФ неожиданно совершил посадку в Берлине: СМИ выяснили детали

2023/04/22, 16:16
093f780 1 18
Новость

В Украине запретили связанные с РФ географические названия

2023/04/22, 14:15
makron3
Новость

Франция и страны Восточной Европы против санкционных планов Берлина по российскому урану

2023/04/22, 12:40
gruziya rossiya
Новость

Торговля между Грузией и Россией набирает обороты

2023/04/22, 09:58
turma 1
Новость

ФСБ обвинила сотрудника оружейного завода в Москве в госизмене

2023/04/22, 09:00
photo 2023 03 29 17 00 54
Новость

Тайвань потребовал разъяснений от Франции после слов Макрона

2023/04/12, 15:20
vagner
Новость

ISW: Россия использует ЧВК «Вагнера» для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии

2023/04/12, 10:02
Prigojin
Новость

Пригожин сообщил, что ВСУ подготовили 200 тысяч солдат для контрнаступления

2023/04/09, 22:05
F 16
Новость

В Японии совершили экстренную посадку два американских истребителя F-16

2023/04/08, 17:26