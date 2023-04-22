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МИД Китая: Независимость Тайваня не совместима с миром в регионе

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Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, как несовместимы огонь и вода, заявил представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь 21 апреля, сообщил телеканал CGTN.

В последнее время, заявил Ван Вэньбинь, некоторые страны сплотились против того, что они именуют «изменением статус-кво в Тайваньском проливе при помощи силы». Такие высказывания, которые отрицают факты и искажают действительность, на самом деле являются риторическими уловками со скрытыми целями.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что статус-кво состоит в том, что земли по обе стороны пролива являются территорией Китая. Тайвань является частью КНР, а суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не разделялись.

Сепаратистские силы на Тайване, выступающие за декитаизацию острова, и внешние силы, продающие Тайбэю оружие и продвигающие парадигму «Украина сегодня, Тайвань завтра», вот кто на самом деле нарушают статус-кво в Тайваньском проливе, заявили в МИД КНР.

Разговоры о поддержании мира в проливе без противодействия независимости Тайваня, по сути, являются разговорами в поддержку этой независимости, а это, в свою очередь, наносит серьезный ущерб миру и стабильности в регионе, подчеркнул Ван Веньбинь.

Китай вместе с мировым сообществом будет соблюдать принцип «одного Китая», защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность и этим поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, подытожил Ван Вэньбинь.

Напомним, с обострением кризиса на Украине тайваньские власти стали говорить о вероятном скором нападении Китая на Тайвань. Были созданы специальные рабочие группы, которые должны следить за обстановкой и вовремя предупредить о подготовке вторжения, если оно состоится. Тайваньские военные проводят учения и реализуют программы подготовки резервистов.

Тайвань заказал у США оружия на $19 млрд (1,55 трлн руб.), однако с его поставками возникли задержки. Частично они вызваны тем, что производственные мощности американского ВПК переключились на выполнение заказов для Украины.

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