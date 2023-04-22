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Россия вывела в Черное море подводные ракетоносители с «Калибрами»

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Россия вывела в Черное море два подводных ракетоносителя, снаряженных «Калибрами». Об этом сообщает пресс-служба ОК «Юг».

«Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной», — отметили военные.

В частности, по их данным, в Черном море российская корабельная группировка состоит из 11 единиц. Среди них есть 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 «Калибрами».

Ситуация на фронте-последние данные

По данным Института изучения войны, «вагнеровцы», вероятно, захватили железнодорожную станцию»Бахмут-2″ в центре города, но им не удалось перерезать участок шоссе 0506, которое называют «трассой жизни».

Генштаб сообщает о 53 атаках противника, которые удалось отбить украинским войскам. Отдельно, Россия атаковала на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самой горячей точкой фронт сейчас является город Бахмут.

Вечером 21 апреля противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе.

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