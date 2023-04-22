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В Баку состоялась консультативная встреча с делегацией НАТО (фото)

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В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год, состоялась консультативная встреча по самооценочным учениям с участием военнослужащих Военно-воздушных сил (ВВС) и представителей Мобильной тренинговой группы Командования ВВС НАТО в Рамштайне. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В первый день тренинга гостям была представлена информация по административным вопросам и брифинги о деятельности подразделения.

Затем участники курса были проинформированы о структуре, сценарии тренинга, поставленных задачах и целях. Мобильной тренинговой группой НАТО был проведен обучающий курс на тему «Использование вертолетов в операциях» и разъяснены темы, касающиеся оценочной деятельности.

Затем были выполнены различные подготовительные мероприятия по синдикатам.

В ходе мероприятия, проводимого в рамках Концепции оперативных возможностей, в соответствующих подразделениях ВВС были представлены брифинги по вопросам организации деятельности в соответствии со стандартами НАТО, обеспечения мер обороны и безопасности, а также по другим вопросам.

 

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