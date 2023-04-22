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Компании из Китая и Турции выразили желание приобрести бизнес в России

moskva 2

Компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают возможность покупки бизнеса в России и готовы развивать здесь локальное производство, заявил в интервью РИА Новости руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» — партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко.

«В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов», — отметил Сергиенко.

По его словам, китайские компании приглядываются к наращиванию взаимодействия с российской добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов.

«Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство», — добавил он.

Российские предприятия также ищут возможности для диверсификации своих поставок в другие страны, подчеркнул собеседник агентства. Хороший потенциал для двусторонних инвестиций эксперты видят, в частности, в Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Учитывая потенциал рынка и потребности наших клиентов, мы развиваем наше предложение и присутствие в ОАЭ: Рас-эль-хайма, Дубай, Абу-Даби. В ближайшее время мы расширим наше присутствие на рынке ряда эмиратов и начнем предлагать услуги для компаний в ОАЭ», — рассказал он.

При этом схожие тенденции видны и в Индии, заметил Сергиенко. Он выразил уверенность, что обе страны явно выиграют от развития торговли и экономических связей, а российский бизнес, считает эксперт, наконец начал серьезно воспринимать этот рынок.

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