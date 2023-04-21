Столтенберг уверен в успехе готовящегося контрнаступления ВСУ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден в успехе контрнаступления, которое Киев готовит в зоне проведения «спецоперации».

«Мы знаем, что Украина может добиваться успеха в военных операциях», — заявил он в эфире немецкого телеканала Die Welt.

«Мы оказали дополнительную поддержку в поставках колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков. И Германия была ведущей страной в этих усилиях», — сказал Столтенберг.

«Так что я совершенно уверен, что если Украина придет к выводу, что настала благоприятная ситуация для начала контрнаступления, то она сможет добиться успеха», — утверждал генсек НАТО.