На росТВ опозорились во время сюжета о бомбардировке Белгорода (видео)

На российском телевидении произошел грандиозный конфуз: ведущий, рассказывая о вчерашнем ударе армии РФ по Белгороду, заявил, что «современная боевая техника позволяет ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния».
«Теперь жители Белгорода хотя бы знают, зачем их бомбили», — иронично прокомментировали ошибку ведущего в сети.
И действительно получилось так, что пропагандист телеканала «Россия 1», рассказывая про взрыв в Белгороде, неожиданно для самого себя назвал тех, кто пострадал, «экстремистами».
Также получается, что, по его словам, Белгород — это уже «зона СВО».