На росТВ опозорились во время сюжета о бомбардировке Белгорода (видео)

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На российском телевидении произошел грандиозный конфуз: ведущий, рассказывая о вчерашнем ударе армии РФ по Белгороду, заявил, что «современная боевая техника позволяет ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния».

«Теперь жители Белгорода хотя бы знают, зачем их бомбили», — иронично прокомментировали ошибку ведущего в сети.

И действительно получилось так, что пропагандист телеканала «Россия 1», рассказывая про взрыв в Белгороде, неожиданно для самого себя назвал тех, кто пострадал, «экстремистами».

Также получается, что, по его словам, Белгород — это уже «зона СВО».