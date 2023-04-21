Украина обменяла одного из священников УПЦ МП на 28 военных

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Сейчас в Украине открыто производство в отношении 61 священнослужителя УПЦ МП. Россия очень ценит своих агентов в рясах, благодаря чему удалось вернуть 28 воинов домой в обмен на одного из священников.

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью «Интерфаксу».

«Я уже говорил ранее — наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковные саны», — заявил Малюк.