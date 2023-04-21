«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Украина обменяла одного из священников УПЦ МП на 28 военных

20221113172319 3963

Сейчас в Украине открыто производство в отношении 61 священнослужителя УПЦ МП. Россия очень ценит своих агентов в рясах, благодаря чему удалось вернуть 28 воинов домой в обмен на одного из священников.

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью «Интерфаксу».

«Я уже говорил ранее — наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковные саны», — заявил Малюк.

Теги:
Из этой рубрики
2 3
Мир

Франция поставит Украине рельсы для реконструкции железных дорог

2023/04/21, 20:29
eea9861c7f8bbefda64a4ffc85d18cca
Мир

Пашинян заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не разговаривают друг с другом

2023/04/21, 20:13
20221113172319 3963
Мир

Украина обменяла одного из священников УПЦ МП на 28 военных

2023/04/21, 20:09
pmx1112322tanks 015 1665669865
Мир

США ускорили поставки танков Abrams Украине

2023/04/21, 19:40
pashin1
Мир

Пашинян заявил, что если власти удвоят оборонный бюджет, Минобороны не сможет потратить эти средства

2023/04/21, 19:12
2018 11 28 184 74165 2 444067
Мир

Албания отменила «летний» безвизовый режим для россиян

2023/04/21, 18:35
755780338460710
Мир

Верховный лидер Ирана амнистировал 1 760 заключенных

2023/04/21, 18:20
parad vvs minsk 2575 e1682085043936
Мир

Франция отказалась предоставлять Украине данные для полетов над Беларусью

2023/04/21, 17:58
medved2 1
Мир

Медведев пригрозил Британии и Германии

2023/04/21, 17:43