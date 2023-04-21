Франция отказалась предоставлять Украине данные для полетов над Беларусью

Франция отказалась предоставлять Украине данные для полетов беспилотников и военной авиации над Беларусью.
Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.
По информации издания, Киев запросил у Парижа DTED (Digital Terrain Elevation Data) — цифровую карту территории Беларуси. Она необходима для подготовки боевых задач на малых высотах, исполнению которых может помешать рельеф местности. DTED описывает рельеф, препятствия и расположение средств ПВО.
Газета пишет, что французская сторона заверила Украину в продолжении поддержки в оборонительных действиях, но отказалась прямо или косвенно участвовать в операциях на территории других стран. Отмечается, что Киев обратился с похожей просьбой и к другим западным странам.