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Зеленский предупредил россиян: Знаем все планы

Zelenskiy

Украинские военные знают обо всех планах врага в ближайший период. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

«На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова — знаем обо всех планах врага в ближайший период», — отметил Зеленский .

Президент Украины также добавил, что продолжается разработка еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, а отдельное внимание в этом вопросе уделяется вновь созданным бригадам.

По словам Зеленского, участники заседания также обсуждали вопрос налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.

«С каждым днем становимся сильнее», — подчеркнул глава украинского государства.

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