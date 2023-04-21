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Литва устроит тестовое десятичасовое отключение от электросети России

elektro

Литовский оператор электроэнергии Litgrid устроит тестовое отключение от российской электросети для того, чтобы протестировать возможности самостоятельной работы энергосистемы страны. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

Отключение от российских поставщиков электроэнергии должно состояться в субботу, 22 апреля. Оно продлится на протяжении 10 часов — с 11 утра до 21 вечера. Отмечается, что в это время электроснабжение будут осуществлять местные электростанции, а также поставщики энергии из Польши и Швеции.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что тест изолированной работы энергосистемы Литвы — «это важная часть подготовки к присоединению к синхронной сети континентальной Европы». По его словам, испытания пройдут для потребителей незаметно.

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