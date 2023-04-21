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США отправят в Германию в конце мая танки «Абрамс» для обучения украинских военных

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31 танк «Абрамс» прибудет на полигон Grafenwoehr в Германии в конце мая, а через пару недель после этого украинские военные приступят к обучению по управлению ими, передает AP. Оно продлится около 10 недель.

В сообщении агентства также говорится, что обучение пройдут около 250 украинских военнослужащих, причем одни будут учиться управлять танками, а другие — их ремонту и обслуживанию.

Решение США об отправке Украине 31 танка «Абрамс» — что равнозначно танковому батальону в классификации украинской армии — было принято в январе и стало резким разворотом в позиции Вашингтона, который ранее заявлял, что танки «Абрамс» слишком сложны в эксплуатации и требуют больших затрат в обслуживании.

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