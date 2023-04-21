Украина подтвердила продвижение войск РФ в Бахмуте и других направлениях

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила продвижение россиян в Бахмуте и других неназванных направлениях, однако в том же Бахмуте ВСУ удается и контратаковать.

«Самым горячим местом остается Бахмут. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери», — говорится в сообщении.

Что касается наступления РФ на других участках фронта, Маляр сообщила, что на большинстве из них врага удается сдерживать.

«Эпицентром (боев) остается Восток. Там враг продолжает наступательные действия по четырем направлениям одновременно — Марьинское, Авдеевское, Лиманское, Бахмутское. На большинстве из них благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. В этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют», — пишет замминистра.