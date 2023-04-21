МВД Франции не будет запрещать использование кастрюль на акциях против Макрона

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Полиция Франции не будет запрещать использование кастрюль на акциях протеста во время визитов президента страны Эммануэля Макрона в регионы страны. Об этом заявил в эфире радиостанции Franceinfo министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Кастрюли не запрещены. Правда в том, что часть стражей правопорядка интерпретировала запрет на «портативные звуковые устройства» как запрет на пронос кастрюль на манифестацию», — сказал он.

При этом глава МВД похвалил Макрона за его смелость. «Нравится нам или не нравится президент республики, я думаю, все видят, что он смелый», — отметил Дарманен, говоря о «маршах пустых кастрюль», которыми встречают главу Франции.

Ранее издание Politico сообщило, что местные правоохранители в городе Ганг на юге Франции конфисковали кастрюли, которые протестующие использовали для создания шума во время демонстраций во время визита президента Франции.