Столтенберг: Все страны НАТО согласны с членством Украины в альянсе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев заявил, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока. Его слова передает РИА Новости.

«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — указал Столтенберг в преддверии встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.

Он также подчеркнул, что будущее Украины — в семье альянса.

По словам генсека, в настоящее время главное внимание страны НАТО направлено на «обеспечение победы Украины над РФ».