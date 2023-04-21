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С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве украинки

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Адвокаты актера Алека Болдуина сообщили, что с него сняли все обвинения в убийстве оператора, уроженки Украины Галины Гатчинс, на съемках фильма Rust (Ржавчина) в октябре 2021 года, сообщает BBC.

Отмечается, что такое решение было принято менее чем за две недели до начала судебного разбирательства.

Один из адвокатов, Люк Никас, сказал, что защита Болдуина «призывает к надлежащему расследованию обстоятельств трагического происшествия».

Напомним, инцидент произошел во время сцены с перестрелкой. Револьвер, которым стрелял Болдуин, должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в момент выстрела оказалось, что в оружии была настоящая пуля.

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