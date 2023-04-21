В КНДР заявили, что ее статус ядерной державы «окончателен»

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Статус Северной Кореи как мировой ядерной державы окончателен и не может быть изменен западными странами. Об этом 21 апреля заявила глава МИД страны Чхве Сон Хи в ответ на недавнюю критику G7 в отношении ракетных пусков Пхеньяна, сообщает Yonhap.

«Позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательна и необратима… Мы никогда не будем добиваться признания или одобрения ни от кого, пока у нас есть возможность противостоять ядерным угрозам США», — подчеркнула министр.

Она утверждает, что ядерное оружие КНДР предназначено для «последовательной защиты от угрозы США».

«Северная Корея будет продолжать предпринимать действия, основанные на всех законных правах, предоставленных суверенному государству, до тех пор, пока все военные угрозы, исходящие от США и связанных с ними враждебных сил, не будут полностью устранены, а враждебная среда, которая препятствует независимости и прогрессу нации, по существу, устранена», — добавила Чхве Сон Хи.

Таким образом глава северокорейского МИД ответила на принятое министрами иностранных дел Большой семерки совместное заявление, осуждающее запуски баллистических ракет Севером.

В нем указано, что Пхеньян «не может и никогда не будет» иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Чхве Сон Хи, в свою очередь, отметила, что Северная Корея «свободна от каких-либо договорных обязательств», поскольку юридически вышла из ДНЯО в 2003 году.