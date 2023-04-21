Потери России превысили 185 000 человек

С 24 февраля 2022 года по 21 апреля 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 185 050 человек (+630 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
3668 (+1) танков
7126 (+6) боевых бронированных машин
2827 (+2) артиллерийских систем
539 (+0) реактивных систем залпового огня
285 (+0) средств ПВО
308 (+0) самолетов
293 (+0) вертолета
2394 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня
911 (+0) крылатых ракет
18 (+0) кораблей/катеров
5713 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
334 (+2) единицы специальной техники