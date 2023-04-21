Потери России превысили 185 000 человек

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С 24 февраля 2022 года по 21 апреля 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 185 050 человек (+630 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

3668 (+1) танков

7126 (+6) боевых бронированных машин

2827 (+2) артиллерийских систем

539 (+0) реактивных систем залпового огня

285 (+0) средств ПВО

308 (+0) самолетов

293 (+0) вертолета

2394 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня

911 (+0) крылатых ракет

18 (+0) кораблей/катеров

5713 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн

334 (+2) единицы специальной техники