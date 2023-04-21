Стало известно, где Украина планировала открыть второй фронт против РФ

117 Просмотров

ГУР Минобороны Украины готовило военную операцию против российской армии и «вагнеровцев», которые находятся в Сирии. Украина планировала атаковать ВС РФ в Сирии. Такая информация всплывает из слитых в Сеть секретных документов Пентагона.

Там же говорится, что еще в декабре 2022 года президент Украины отменил проведение этой операции. В Киеве планировали открыть «второй фронт» против РФ, но на территории Сирии, чтобы Москва начала передислокацию военных ресурсов в другую страну, сообщает The Washington Post.

Согласно секретным документам, Киев планировал начать атаки на ВС РФ и «вагнеровцев» в Сирии с помощью ударных беспилотников.

Для этой цели Украина готова была обучить бойцов из Сирийских демократических сил. Однако представитель СДС Фархад Шами заявил, что его бойцы никогда не принимали ни одну из сторон в российско-украинской войне.

Об операции якобы узнала Анкара и предложила атаковать ВС РФ из курдских районов Сирии. Турция считает представителей СДС террористами, хотя они являются партнерами и союзниками США в Сирии.

Украина хотела нанести удары по логистике «вагнеровцев» и ВС РФ в Сирии. Однако в конце декабря 2022 года операция была отменена.

Причин может быть несколько, включая давление со стороны США, нехватку свободных беспилотников и сомнение в том, что военная операция увенчается хоть каким-то результатом.

Удары могли быть нанесены по объектам РФ в районе Дамаска, где находится «нефтяная инфраструктура», которой в Москве очень дорожат.

Эксперты заявляют, что Киев, скорее всего, откажется от проведения этой операции, так как это против интересов Вашингтона в Сирии.