Спутник Azersky мог выйти из строя из-за столкновения с метеоритом

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В настоящее время столкновение с малогабаритным космическим мусором или метеоритом рассматриваются как возможная причина прекращения обмена данными со спутником. Так, в результате столкновения мог выйти из строя источник питания спутника. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что согласно полученной из Сети космического наблюдения США (U.S. Space Surveillance Network)) информации, спутник Azersky продолжает летать по намеченной орбите. Сеть космического наблюдения США в настоящее время отслеживает в космическом пространстве 36 500 объектов размером более 10 см. Но по оценкам, вокруг планеты движется более 1 млн объектов небольших размеров (1-10 см), которые сеть космических наблюдений не может отслеживать.