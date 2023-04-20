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Страны НАТО предоставили Киеву 150 миллиардов евро

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Общая поддержка Украины со стороны членов НАТО уже превысила 150 миллиардов евро, союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в Киеве.

20 апреля Столтенберг посетил Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и украинским правительством.

«Генсек подчеркнул, что союзники по НАТО оказали содействие Украине на сумму более 150 миллиардов евро… Союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО оказывает срочную поддержку… Все это сегодня имеет реальное значение на поле боя», — говорится в распространенном заявлении альянса.

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