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Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО (видео)

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Владимир Зеленский встретился в Украине с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам украинского президента, он обсудил со Столтенбергом решения, которые Киев ожидает от западных стран в преддверии очередной встречи «Рамштайн». «Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий», — сказал Зеленский.

Также Зеленский попросил генсека решить вопрос «со сдержанностью партнеров» в представлении Украине дальнобойного оружия.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий саммит НАТО и гарантии безопасности для граждан страны на пути к членству Украины в альянсе.

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