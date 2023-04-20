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Баку объявил в международный розыск Арама Николяна

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Азербайджан объявил в международный розыск Арама Николяна за сожжение азербайджанского флага в Ереване.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

14 апреля на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване демонстративными действиями, направленными на разжигание национальной ненависти и вражды, был публично сожжен государственный флаг Азербайджана. По данному факту, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральным прокурором Азербайджана по статьям 12.2, 283.2.1, 12.2, 283.2.2 и 12.2, 324 УК АР.

«По данным предварительного следствия, гражданин Армении, уроженец города Ереван, 28.09.1982 года рождения, руководитель студии дизайна Общественного телевидения Армении Николян Арам Врежи совместно с группой лиц, личности которых в настоящее время неизвестны, намеренно поджег азербайджанский флаг на церемонии открытия чемпионата Европы в целях совершения преступлений против граждан Азербайджанской Республики и ее интересов на почве национальной вражды, направленной на разжигание ненависти против Азербайджана, а также унижение национального достоинства.

19 апреля Арам Николян был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.2, 283.2.1, 12.2, 283.2.2 и 12.2, 324 УК и на основании решения суда объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде ареста», — заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В целях проведения Генеральной прокуратурой расследования данного уголовного дела, в рамках международного сотрудничества в правоохранительные органы иностранных государств были направлены запросы о правовой помощи с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Арама Николяна, а также задержать его и экстрадировать в Азербайджан в случае пересечения им государственной границы.

«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать комплексные меры для разоблачения национальной ненависти и вражды Республики Армения против нашего народа на международном уровне, а также привлечения виновных к ответственности в рамках национальных и международно-правовых норм», — говорится в сообщении.

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