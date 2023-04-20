Потеряна связь с Azersky

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Первый в Азербайджане спутник наблюдения Земли завершил свою миссию на год раньше расчетного срока эксплуатации, то есть на 9-м году эксплуатации.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта, обмен информацией со спутником прекращен.

«Азеркосмос» и производитель спутника пытались восстановить с ним связь, но этого сделать не удалось.

С начала коммерческой деятельности спутника заработано 105 миллионов манатов. Кроме того, в различные государственные органы и учреждения были переданы спутниковые снимки на сумму 150 миллионов манатов. Таким образом, экономический эффект от спутника в 1,5 раза превысил инвестиции.

В настоящее время в качестве возможной причины прекращения обмена данными со спутником рассматривается столкновение с малогабаритным космическим мусором или метеоритом. Так, в результате столкновения мог выйти из строя блок питания спутника.