Британская разведка: В Украине воюет новая «Днепрская группа войск»

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Кремль впервые оговорился о том, что в Украине воюет новая «Днепрская группа войск». На это обратили внимание аналитики британской разведки.

Там отметили, что 18 апреля Кремль опубликовал пресс-релиз о визите президента РФ Владимира Путина на оккупированный юг Украины и в нем говорится, что Путин посетил «Днепрскую группу войск».

«Это одно из первых упоминаний о существовании Днепрской группы войск (ДГВ). Россия использует термин «группа войск» в особом смысле, указывая на крупное оперативно-целевое формирование», — пояснили в британской разведке.

Аналитики разведки напомнили, что в начале вторжения в Украину российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в России, например, Западная и Центральная группы войск.

«Существование явно новой ДГВ предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь», — допустили в британской разведке.

Аналитики предположили, что задача ДГВ будет заключаться в защите южного сектора оккупированных украинских территорий, и «особенно юго-западный фланг, который в настоящее время отмечен рекой Днепр».