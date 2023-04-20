Мане заплатит рекордный в истории «Баварии» штраф

147 Просмотров

В прямом смысле дорого обошлась Садио Мане несдержанность после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Тогда сенегальский форвард повздорил с партнером по «Баварии» Лероем Сане, после чего ударил немецкого вингера в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

После этого руководство команды отстранило нападающего от тренировок. Не было лучшего футболиста Африки и во время последнего матча чемпионата против «Хоффенхайма».

Однако на этом беды агрессивного футболиста не закончились. Как сообщает Bild, руководство «Баварии» оштрафовало игрока на 350 тысяч евро. Таким образом, данное взыскание стало рекордным в истории мюнхенского клуба. Ранее самым большим штрафом считался выписанный французу Франку Рибери, который заплатил 50 тысяч евро в 2012 году за потасовку с Арьеном Роббеном.